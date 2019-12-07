Denizsiz kentleri birleştiren baraj gölü

Murat Nehri üzerinde 1965`te yapımına başlanan ve 1974`te su tutma işlemine başlayarak Tunceli ile Elazığ arasında sınır oluşturan Keban Baraj Gölü, çevresindeki doğal güzellikleri, denizleri aratmayan görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Üzerinde 35 yıldır hizmet veren, hem yolcu hem de araç taşıyan feribotlar, iki kent arasında yolcu otobüsleri ile yaklaşık 3 saat süren yolculuk süresini de yarım saate indiriyor.