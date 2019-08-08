Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli`nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25`te 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan ilçede 14.19`da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Denizli`de meydana gelen depremle ilgili TRT Haber`de açıklamalarda bulundu.

Güllüoğlu, "Şu ana kadar 38 artçı sarsıntı meydana geldi." dedi.

"Herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil" Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah`a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil." dedi.

6 kişi hastaneye kaldırıldı Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, "6 kişiden 5`i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Tutluca köyünde bazı evlerde hasar oluştu.

Tutluca köyünde bazı evlerde hasar oluşurken ekipler bölgede çalışma yaptı.

Bozkurt merkezli depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde, Vali Yardımcı Mehmet Boztepe başkanlığında kriz masası kuruldu.

Denizli Valisi Hasan Karahan (ortada), Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Denizli Valisi Hasan Karahan, deprem bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, artçı sarsıntılar olabileceğini, vatandaşların binaları terk ettiğini söyledi.

Hasar tespiti, akşam yemeği ve çadır sağlanması gibi çalışmalar yapıldığını aktaran Vali Karahan, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok, hasarlar tespit ediliyor. Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyor ve vatandaşları sakin olmaya davet ediyoruz. Özellikle depreme dayanıksız, eski kerpiç evlerde yıkım olduğu söyleniyor. Büyük çoğunluğu kullanılmayan evler. Normal, betonarme evlerde sıva çatlağı dışında yıkım, enkaz haberi gelmedi." diye konuştu.

Enkaz altında kalan yaralı bilgisinin gelmediğini, resmi kurumları boşalttıklarını, bütün hizmetleri bina dışında vereceklerini ifade eden Karahan, hasar tespiti ve vatandaşların zararının giderilmesi için gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.