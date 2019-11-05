Denizli'de cennet hurması bereketi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında 5 bin 684 dekar alanda 3 bin 478 ton üretimi yapılan cennet hurmasının özellikle Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yaygın olarak yetiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesinde üreticilik yapan emekli bankacı Osman Çavuş, 5 yıl önce pazarlarda oldukça düşük fiyattan satılan cennet hurmasının çabuk çürümesi üzerine alternatif değerlendirme yolları aramaya başladıklarını belirterek, "Cennet hurmasını kurutarak Denizli Tarım Fuarında tanıtımını yapmaya başladık. Talebin artması ile bugün itibariyle pazarda yaş olarak yaklaşık 3 lira, ancak kurutulduğu zaman 30-35 liraya alıcı bulmaktadır. İncir ile başa baş gitmektedir." dedi.

Cennet hurmasının dalından koparıldığı zaman yenebilen bir meyve olmadığını ifade eden Çavuş, "Cennet hurması uygun ısı şartlarında kendiliğinden olgunlaşan bir meyve. Ürettiğimiz ürünler şu anda İstanbul ve Ankara`da yoğun talep görmekte. Ege Bölgesinin artık incirinin yanında cennet hurması da var." ifadelerini kullandı.