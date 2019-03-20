Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Depremde can kaybı yaşanmazken 3 hafif yaralı vatandaşın olduğu bilgisi verildi.

Merkez üssü Denizli`nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34`te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.

Depremde can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda hasarlar oluştu.

Acıpayam ilçesinde okullar tatil edildi.

31 artçı sarsıntı meydana geldi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şu ana kadar en büyüğü 4.8 olmak üzere 31 artçı deprem oldu.

"3 vatandaşımız hafif yaralı" AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sosyal medya hesabından, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını, hafif yaralanan 3 vatandaşın olduğunu duyurdu.

Denizli Valisi Karahan`dan açıklama Denizli Valisi Hasan Karahan, "3 yaralımız var, 10 ev civarında hasar var, bir cami minaresi yıkıldı."

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer: Okulları boşalttırdık Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer TRT Haber`e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Deprem can kaybı yok, bazı binalarda ufak hasarlar tespit edildi. Uzun bir süre sallandık, hükümet konağından bazı parçalar yere düştü, deprem bitince herkesin dışarı çıkmasını sağladık, okulları boşalttırdık. Çatıdan kiremit düşmesi sonucu hastaneye giden 1 yaralı olduğunu öğrendik, Denizli`ye sevk edildi."

"Deprem 7 şiddetinde hissedildi" AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, "Deprem bölgesindeki vatandaşlardan isteğimiz hasarlı binalara girmesinler. Depremin büyüklüğü 5.5`tir, 7 şiddetinde hissedilmiştir. Artçı sarsıntılar devam etmektedir. Kriz masası Denizli`de kuruldu, ekiplerimiz hazır vaziyette. Afet bölgesinde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Türk Kızılay ekipleri bölgeye ulaştı Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter`dan yaptığı paylaşımda, Denizli`de bu sabah meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünden 1 tır içerisinde 16 metrekarelik 20 çadır, 50 ve 63 metrekarelik 3 gölgelik, 250 battaniye, 100 yatak, 1 ışık kulesi, 1 jeneratörün Denizli`ye ulaştığını duyurdu.

"Ekipler deprem bölgesine intikal ederek çalışmalara başladı" Denizli Valilikten yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların deprem bölgesine intikal ederek çalışmalara başladığı aktarıldı.

Can kaybının olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız eşgüdüm içinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. "

Yeniköy Muhtarı Mehmet Biçer ise 151 haneli köyde deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6 evde hasar oluştuğunu, diğer evlerde de duvar çatlakları görüldüğünü, hasar tespitinin devam ettiğini dile getirdi.

Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlk bilgilere göre, can kaybının yaşanmadığı depremde, merkez üssü olan Yeniköy ve çevresindeki köylerde kerpiç evlerde hasar oluştu.

50`ye yakın evde hasar oluştu Bölgedeki muhtarlardan alınan bilgiye göre, Yeniköy, Karayöhük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere mahallelerinde 50`ye yakın evde hasar oluştu. Karahöyük Mahallesi`nde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Deprem sırasında panik ile camdan atlayan bir kişi ile baygınlık geçirenlerin de bulunduğu bazı vatandaşlar Acıpayam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bölgeye acil yardım malzemeleri gönderildi Aynı köyde yıkılan bir ahırda enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvanın kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü de bölgeye çadır, battaniye ve jeneratör gibi acil yardım malzemelerinden oluşan bir tır sevk etti.

Anonsla uyarı yapılıyor Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük`te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı. Mahallede evinin büyük bölümü yıkılan İbrahim Aslan, sabah hayvanlarını gütmeye götürürken yerin sarsılmasıyla büyük korku yaşadıklarını, koşarak eve döndüğünü söyledi. Aslan, "Evimizin yarısı yıkıldı, eşim depremden sonra baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırdık. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ev girilecek gibi değil." dedi.

Deprem sırasında hastanede olan vatandaşlar ve sağlık görevlileri, hastane dışına çıktı. Depremde binadaki küçük sıva çatlaklarından dolayı hastane boşaltılırken, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 hasta başka hastanelere sevk edildi.

Hastaneden tahliye edilen hastalar tekrar içeri alındı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleriyle İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin binada yaptığı incelemede, taşıyıcı kolonlarda hasar olmadığının tespit edilmesi üzerine hastalar yeniden içeri alındı.

Zaman zaman artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede tedbir amacıyla Acıpayam Devlet Hastanesinin bahçesine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince sahra hastanesi kuruldu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, hastane binasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, binada yapılan kontrolün ardından hastaları içeri aldıklarını söyledi.

Karahöyük Mahallesinde bazı evlerde hasar oluştu. Depremde aralarında doğup büyüdüğü evin de bulunduğu 3 evi yıkılan 67 yaşındaki Fatma Akkan (fotoğrafta) üzüntü yaşadı.

Deprem sonrası vatandaşlar olayın şokunu atlatmaya çalışırken hasar gören evlerde zarar tespit çalışması başlatıldı.

Mahallede atalarından kalma evde dedesi Mustafa Erbil ile birlikte yaşayan Mustafa Erbil (27) deprem sonrası hasar bulunan evine girerek eşyalarını topladı.

Evde bulunan dede, baba, amca ve dayısına ait fotoğrafları alan Erbil, fotoğrafların manevi değeri olduğu için sadece fotoğrafları aldığını söyledi.

Depremde evi yıkılan Yurducan Arman, " Evim yandı, hiç kalmadı. 50 yıllık evim başımıza yıkıldı. Yeni tadilat yaptırmıştım. Yüreğim yanıyor."dedi.

Depremde bir evde yangın meydana geldi.