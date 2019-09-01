Denizlerde av sezonu bereketli başladı

Samsun`da, av yasağının sona ermesiyle Canik ve Dereköy`deki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, denize ağlarını bıraktı.
Saat 04.00 sıralarında "Vira bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar, kasa kasa istavrit avladı.
Canik Balıkçı Barınağı`ndan denize çıkan "Cemal Kaptan" adlı gırgır teknesinde, ilk ağdan 120 kasa istavrit çıktı.
Kentte yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Halil Tural, sezonun kazasız ve bereketli geçmesini temenni etti.
Sezonun ilk gününde istavrit avladıklarını söyleyen Tural, "Vira bismillah diyerek ağlarımızı attık. İlk ağı 1 saat sonra çektik. 120 kasa istavrit aldık. Bereketli olsun. İlk ağdan bol balık geldi" dedi.
Balıkları kasalara koyup kıyıdaki kamyona yükleyen balıkçılar, yeniden ağ atmak için denize açıldı.
Kentte Alaçam, Dereköy, Canik, Yakakent ve Terme limanlarında 630 teknenin olduğu belirtildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da denizlerde av yasağının sona ermesiyle dün gece denize açılan balıkçı teknelerini karşıladı.
Vali Yerlikaya, 2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu`nun başlaması nedeniyle sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşılamak için Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali`nde düzenlenen programa katıldı.
Yerlikaya, "İlk mezatı açıyoruz. Marmara`nın kurusu sizi çok özlemiş, bütün İstanbulluları özlemiş. İstavrit şu anda ilk tekneden geldi. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 300 liradan kasasını açıyorum. Buyurun alana, satana hayırlı olsun" dedi.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da ettiği duada, şu ifadeleri kullandı:
"Balıkçı kardeşlerimiz bu sezon boyunca inşallah sağlık, afiyet içinde denize açılsınlar. `Vira bismillah` dediler. Senin izninle, himayenle demir attılar. Sezon boyunca inşallah bereketli şekilde seyahatleri devam etsin."
Dua sonrası toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından çorba ikram edildi.