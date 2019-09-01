Denizlerde av sezonu bereketli başladı

Samsun`da, av yasağının sona ermesiyle Canik ve Dereköy`deki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, denize ağlarını bıraktı.

Kentte yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Halil Tural, sezonun kazasız ve bereketli geçmesini temenni etti.

Kentte Alaçam, Dereköy, Canik, Yakakent ve Terme limanlarında 630 teknenin olduğu belirtildi.

Yerlikaya, "İlk mezatı açıyoruz. Marmara`nın kurusu sizi çok özlemiş, bütün İstanbulluları özlemiş. İstavrit şu anda ilk tekneden geldi. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 300 liradan kasasını açıyorum. Buyurun alana, satana hayırlı olsun" dedi.