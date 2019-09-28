Deniz tutkunlarından "DADDralli Akdeniz" etkinliği

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADDralli Akdeniz" etkinliği kapsamında, Hatay`dan 41 yat denize açıldı.
Akdeniz`i dünya yelken turizmine açmak, buranın turistik ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla 41 yatçı, yaklaşık bir ay önce Marmaris Orhaniye`den demir aldı.
Bu kapsamda, Hatay`ın İskenderun ilçesine gelen yatçılar, balıkçı barınağında 5 gün konaklayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karpaz bölgesine ulaşmak için denize açıldı.
İskenderun Körfezi`nde tur atarak şehri selamlayıp bölgeden ayrılan yatçılar, 24 limana uğrayarak Akdeniz sularındaki 45 günlük serüvenin bin 32 mil yolculuk yaparak Fethiye`de tamamlayacak.