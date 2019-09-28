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Parçalı Bulutlu

Deniz tutkunlarından "DADDralli Akdeniz" etkinliği

Akdeniz sularında 45 gün sürecek etkinlik kapsamında, Hatay'dan 41 yat denize açıldı.

28.09.2019

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADDralli Akdeniz" etkinliği kapsamında, Hatay`dan 41 yat denize açıldı.
Akdeniz`i dünya yelken turizmine açmak, buranın turistik ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla 41 yatçı, yaklaşık bir ay önce Marmaris Orhaniye`den demir aldı.
Bu kapsamda, Hatay`ın İskenderun ilçesine gelen yatçılar, balıkçı barınağında 5 gün konaklayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karpaz bölgesine ulaşmak için denize açıldı.
İskenderun Körfezi`nde tur atarak şehri selamlayıp bölgeden ayrılan yatçılar, 24 limana uğrayarak Akdeniz sularındaki 45 günlük serüvenin bin 32 mil yolculuk yaparak Fethiye`de tamamlayacak.
Fotoğraf: AA
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