"Demir bilek" Fatih'in bileği bükülmüyor

Bilek güreşinin zor ve dayanıklılık gerektiren bir spor olduğunu anlatan Fatih, şöyle devam etti: "Bu zamana kadar 25 madalya kazandım. Türkiye`de 8, dünya ve Avrupa`da da dörder şampiyonluğum var. Sağ ve sol kolda, 2016`da dünya şampiyonu oldum. Sonra 2017`de büyükler Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Sonraki sene sakatlıktan dolayı Avrupa Şampiyonası`nda derece elde edemedim. 2018`e çok iyi hazırlandım. Türkiye`de her iki kolda şampiyon oldum, Dünya Şampiyonası`nda da ağır sıklet yarışıp dünya 3`üncüsü oldum iki kolda. 2019`da da tekrar 55 kiloya düşerek Yunanistan`da her iki kolda Avrupa şampiyonu, ardından da dünya şampiyonu oldum."

Her sporun bilinçli yapılması gerektiğini ve düzenli antrenmanların çok önemli olduğunu belirten Fatih, hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: "Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Bir sporcunun dünya şampiyonu olduktan sonraki tek hayali olimpiyat şampiyonu olmaktır. Bilek güreşinin paralimpik oyunlara girmesi gerekiyor. Bunun müjdesini de verdiler. Eğer bilek güreşi, paralimpik olimpiyat oyunlarına girerse ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olimpiyat şampiyonu da olmak istiyorum."

Mehmetçiğe selam

Geçen hafta Romanya`da, her iki kolda altın madalya kazandığı şampiyonaya değinen Fatih Kamuz, şu görüşleri paylaştı: "Maçlar henüz başlamadan önceki tek hedefim, dünya şampiyonu olup asker selamı vererek bunu tüm dünyaya izletmekti. Bunu da başardım çok şükür. Maça bu konsantrasyonla çıkmıştım. Finalde rakibimi yendim, asker selamı verip `Can alıp can verenlerin şerefine` diye de haykırmışım. İstiklal Marşı`mızı okuttuk, bayrağımızı da dalgalandırdık."