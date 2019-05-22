Dede yadigarı asırlık aletlerle semerciliği sürdürüyor

Her sabah Tarihi Oturakçılar Pazarı`ndaki iş yerine gelerek semer yapmaya koyulan Ulucan, dedesinden babasına babasından da kendisine yadigar kalan "teber, muşta, çoklu, çuvaldız, kefene, makas" gibi aletlerle mesleğini devam ettiriyor.

Mesleğin altın dönemi sayılan 70-80`li yıllarda sipariş yetiştiremediklerini anlatan Ulucan, şöyle devam etti: "Geçmiş yıllarda semercilik mesleği çok rağbet görüyordu. Son zamanlarda ise teknolojinin artmasıyla mesleğim son dönemini yaşıyor. Harman zamanı dediğimiz dönemlerde biz iş yetiştiremezdik. Babam işleri eve getirir ve evde çalışırdık. Hafta sonları bile çalışmalarımıza izin kullanmadan devam ederdik."

"İki yılda üç semer sattım"

Eski dönemlerde traktör olmadığını her şeyin insan ve hayvan gücüyle yapıldığını anlatan Ulucan, şunları kaydetti: "Şimdi ise çiftçilerimiz traktör yardımıyla yarım saatte tarlasını sürüyor, ekip biçiyor. Semerciliğin belli bir sezonu vardı yani yıl içerisinde belli bir sayı yapmamız lazımdı. 50-60 semer yaptığımız da o yıl bizim geçimimiz sağlanırdı. Ama şimdi öyle değil. Son iki yılda yaptığım 6 semerden sadece 3`ünü satabildim."