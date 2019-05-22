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Parçalı Bulutlu

Dede yadigarı asırlık aletlerle semerciliği sürdürüyor

Adıyaman'da semercilik yapan 58 yaşındaki Zeynal Ulucan, unutulmaya yüz tutan mesleğini dedesinden yadigar kalan aletlerle sürdürüyor.

22.05.2019

Adıyaman`da yaşayan ve 40 yıldır semercilik yapan 3 çocuk babası Zeynal Ulucan, gelişen teknolojiye rağmen dede mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Her sabah Tarihi Oturakçılar Pazarı`ndaki iş yerine gelerek semer yapmaya koyulan Ulucan, dedesinden babasına babasından da kendisine yadigar kalan "teber, muşta, çoklu, çuvaldız, kefene, makas" gibi aletlerle mesleğini devam ettiriyor.
Zeynal Ulucan, yaptığı açıklamada, dedesi ve babasından öğrendiği semercilik mesleğini üç kuşaktır devam ettirdiğini söyledi.
Dede yadigarı aletlerle mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Ulucan, elinden geldiğince mesleğini sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.
"Meslek son dönemini yaşıyor"
Mesleğin altın dönemi sayılan 70-80`li yıllarda sipariş yetiştiremediklerini anlatan Ulucan, şöyle devam etti: "Geçmiş yıllarda semercilik mesleği çok rağbet görüyordu. Son zamanlarda ise teknolojinin artmasıyla mesleğim son dönemini yaşıyor. Harman zamanı dediğimiz dönemlerde biz iş yetiştiremezdik. Babam işleri eve getirir ve evde çalışırdık. Hafta sonları bile çalışmalarımıza izin kullanmadan devam ederdik."
Ulucan, teknolojinin ilerlemesiyle semercilik mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu aktararak, semercilik mesleğinin 3-5 yıl sonra tamamen bitme noktasına geleceğini ifade etti.
"İki yılda üç semer sattım"
Eski dönemlerde traktör olmadığını her şeyin insan ve hayvan gücüyle yapıldığını anlatan Ulucan, şunları kaydetti: "Şimdi ise çiftçilerimiz traktör yardımıyla yarım saatte tarlasını sürüyor, ekip biçiyor. Semerciliğin belli bir sezonu vardı yani yıl içerisinde belli bir sayı yapmamız lazımdı. 50-60 semer yaptığımız da o yıl bizim geçimimiz sağlanırdı. Ama şimdi öyle değil. Son iki yılda yaptığım 6 semerden sadece 3`ünü satabildim."
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