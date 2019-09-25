Dede mirası kara kovanlarda organik bal üretti

Topal, bir taraftan hayvanlarını otlatırken diğer taraftan da arılarının olduğu kovanları en iyi çiçeklerle buluşsunlar diye beraberinde gezdirdi.

Yaklaşık bir asırlık kovanlarla işe başladığını ifade eden Topal, şöyle devam etti: "Kara kovanlar, 70 yıllık olmasına rağmen katran ağaçlarından yapıldığından dolayı çürüme veya bozulma yaşamamış. Ufak bir bakımdan sonra arıların yuvası haline geldi. Organik bal üretimi için arıların doğal ortamda bulunmasına özen gösterdim. Atalarımın kovanlarını koyduğu yerleri ben de gezdim, arılarımı buraya götürdüm. İlk hasadımı da yaptım. İlk etapta 10 kovanla başladığım bal üretimini gelecek yıllarda artırmayı hedefliyorum. Bala birçok teklif geldi, bir kişi aldı. Ürünümün bu kadar ilgi görmesi beni çok mutlu etti."