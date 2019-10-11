Darendeli çiftçi badem hasadına başladı

Kaliteli ve getirisi yüksek olan bademin değişen iklim koşullarında üretiminin daha kolay olduğuna anlatan Baş, "Kayısıya göre dekar başına verimi yüksek hem de işçiliği çok az. Kayısıdan daha geç çiçek açtığı için de zirai don olayı olmuyor. Burası kırsal olduğu için su yok. Kayısı yerine badem tercih ettik ve şu an da 6 bine yakın badem fidanımız var." dedi.