Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğraflarda, Ankara ve İstanbul`da 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan halkın, darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı araçlara müdahale ettiği, darbecilerin araçlarını engellediği ve ele geçirdiği anlar yer alıyor.
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) Foto Muhabiri Güven Yılmaz
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde askeri araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Maltepe`de tanklara müdahale eden polis ve vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden polis ve vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Ankara Akay Kavşağı`nda tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Kavşağında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta Genelkurmay Kavşağında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta İstanbul Boğaziçi Köprüsünde zırhlı araçları engelleyen vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta İstanbul Vatan Caddesi`nde zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta İstanbul Atatürk Havalimanında zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğrafta İstanbul Taksim Meydanında zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv)
Fotoğraf: AA