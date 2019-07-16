Darbeler tarihine ışık tutan müze: Hafıza 15 Temmuz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın dün düzenlenen törenle açılış kurdelesini kestiği Hafıza 15 Temmuz, üç yıl önce FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin izlerini barındırıyor.

Darbecilerin vahşetini gözler önüne seren müze, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bin 500 metrekare alanda iki kat inşa edilen müzenin zemin girişindeki duvarda "Unutma" yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor.

Girişteki dev ekranda 15 Temmuz videoları ve belgeselleri gösterime sunuluyor. İkinci katta ise vatandaşları, "Göreceklerin senin hikayendir." yazısı karşılıyor.

Hafıza 15 Temmuz`da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabiliyor. Şehadet Şuuru Salonu`nda 15 Temmuz`a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor.

Tankın ezdiği otomobil de müzede sergileniyor.

Tuğgeneral Semih Terzi`yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir`in beresi ve kaması da müzede sergilendi.

Müzede, 15 Temmuz`da yaşananlar materyallerle anlatılırken, darbeciler ile şehit ve gazilerin o kara gecede kullandıkları eşyalar sergileniyor.

Şehitlerin ayakkabıları da müzede sergilendi.

Müzeyi gezenler hatıra defterine duygularını yazabiliyor.

Dünyada 66 yılda 531, Türkiye`de 56 yılda 9 darbe girişimi gerçekleşti Hafıza 15 Temmuz`da, millet iradesine yapılan darbelerin tümünün ülkede ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, sosyal bunalım, dışa bağımlılık ve milli politikalardan uzaklaşmalara neden olacağı anlatılıyor.

Darbeler Çağı köşesinde, 1950-2016 tarihlerinde dünya genelinde 531 darbe gerçekleştirildiği, bunların 210`unun amacına ulaştığı, Türkiye`de ise 1960-2016 tarihlerinde 9 darbe ve darbe girişimi gerçekleştirildiği bilgisi verdi.

Ayrıca, sömürgeciliğe karşı dik duranlar köşesinde, aralarında Mustafa Kemal Atatürk, II. Abdülhamid Han, Aliya İzzetbegoviç, Mahatma Gandhi ve Simor Bolivar gibi liderlerin bilgileri yer alıyor.