"Dananın kuyruğunu koparan" lezzet: Pöç

Yetişkin bir dananın kuyruğundan iki porsiyon pöç çıktığını belirten Yelkanat, şunları kaydetti: "Pişirmesi de hazır hale getirilmesi de zahmetli bir yiyecek. Pöçlerimiz yağ ve sinir kısımları alındıktan ve belirli bölümlerden kesilerek temizlendikten sonra su içerisinde bekletiliyor. Taş fırının belirli bir sıcaklığa gelmesi beklenir. Güveç içerisine konan pöçler üzeri kapatılarak fırına sürülüyor. Yaklaşık 15 saat sonra yenmeye hazır hale geliyor. Pöç, Kayseri bölgesine ait. Araştırmalara göre, Hititlerden kalma bir lezzet. Biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Zahmetli bir pişirim süresi var. Hayvanın en hareketli yerinden yapılıyor, bu yemek sofraya konulduğu zaman kemiğinden kolay bir şekilde ayrılıyor."