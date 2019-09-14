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Dalış tutkunlarının rotası Saros Körfezi

Saros Körfezi'nin dalış üssü İbrice Limanı her hafta yüzlerce dalgıca ev sahipliği yapıyor. Liman açıklarında batırılan dünyanın en büyük yolcu uçağı ve gemi, dalgıçların cazibe merkezi.

14.09.2019

Edirne`de Saros Körfezi`nde batırılan Airbus A330 tipi emekli uçak dalgıçların bölgeye ilgisini artırdı.
Yapay resif oluşturmak ve turizmi canlandırmak için çeşitli objelerin batırıldığı Saros Körfezine en son yaz başında Airbus A330 tipi uçak batırılmıştı.
Daha önce de Çanakkale Savaşlarını anlatan objelerin batırıldığı, su altı müzesini andıran körfez, İstanbul ve Balkan ülkelerinden konuklarını ağırlıyor.
Kendi kendini temizleme özelliği ile net şekilde batıkların görülebildiği körfez, suyun dibini keşfetmek isteyen maceraseverleri çekmeye devam ediyor.
Özellikle İbrice Limanı`nda yer alan dalış kulüpleri, yerli yabancı çok sayıda dalgıca ve dalış meraklısına da hizmet veriyor.
Fotoğraf: AA
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