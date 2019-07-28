Dalgıçlar, Van Gölü'nde temizlik yaptı

Van ve Bitlis`teki dalgıçlar, Van Gölü temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gölün zemininde temizlik yaptı.
Bitlis`in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Sualtı Arama Kurtarma Derneği (Van Akut) ile Bitlis Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (Bitlis Akut) dalgıçları, Tatvan sahilinde Van Gölü`ne daldı.
Tatvan Belediyesinin başlattığı "Temiz şehir, temiz Tatvan" kampanyası kapsamında gölün zemininde temizlik yapan dalgıçlar, araç lastiği, halı, plastik parçaları, cam şişe, çöp poşeti ve ayakkabı gibi atıklar çıkardı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, başlattıkları temizlik kampanyasına destek veren dalgıçlara teşekkür etti.