Dakka'daki yangında ölü sayısı 25'e çıktı

BBC`nin haberine göre, Banani semtinde ofislerin bulunduğu 19 katlı "FR Tower" adlı binada çıkan yangında en az 25 kişi hayatını kaybetti, 70`den fazla kişi yaralandı.

İtfaiye yetkilisi Muhammed Russel, kontrol altına alınan yangına 19 söndürme biriminin müdahale ettiğini, çalışmalara donanma ve hava kuvvetlerinin destek verdiğini söyledi

Yangın nedeniyle haber alınamayan kimse olmadığını aktaran Ahmed, "Yine de olay yerinde incelemelere devam ediyoruz." dedi.

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve cuma sabahı itibariyle binada görünen herhangi bir duman olmadığını kaydetti.