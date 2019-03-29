Dakka'daki yangında ölü sayısı 25'e çıktı

BBC`nin haberine göre, Banani semtinde ofislerin bulunduğu 19 katlı "FR Tower" adlı binada çıkan yangında en az 25 kişi hayatını kaybetti, 70`den fazla kişi yaralandı.
İtfaiye yetkilisi Muhammed Russel, kontrol altına alınan yangına 19 söndürme biriminin müdahale ettiğini, çalışmalara donanma ve hava kuvvetlerinin destek verdiğini söyledi
Haberde, yanan binanın çatısına çıkanların hava kuvvetlerine ait helikopterlerle kurtarıldığı belirtildi.
Yerel basın da binada mahsur kalan 6 kişinin aşağı atladığını, üst katlarda pencerelerde insanların yardım çığlıkları attığını duyurdu.
Dakka Metropolitan Polisi yetkililerinden Mostak Ahmed, Banani semtinde ofislerin bulunduğu 21 katlı "FR Tower" adlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 25`e yükseldiğini belirtti.
Yangın nedeniyle haber alınamayan kimse olmadığını aktaran Ahmed, "Yine de olay yerinde incelemelere devam ediyoruz." dedi.
İtfaiye sorumlusu Forhadul Alam, cenazelerin ailelere teslim edilmeye başlandığını ifade etti.
Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve cuma sabahı itibariyle binada görünen herhangi bir duman olmadığını kaydetti.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangında yaralanan 70 kişiden çoğu hastanelerin yanık ünitelerinde tedavi altında bulunuyor.
Yangına 19 söndürme birimi müdahale etmiş, çalışmalara donanma ve hava kuvvetleri de destek vermişti.
Yanan binanın çatısına çıkan en az 12 kişi hidrolik vinç ve hava kuvvetlerine ait helikopterle kurtarılmıştı, binada mahsur kalan 6 kişi aşağı atlamıştı.
Bangladeş`in başkenti Dakka`da geçen ay tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.
Ülkede güvenlik önlemlerinin gevşekliği ve yapıların içinde bulunduğu olumsuz koşullar nedeniyle bina yangınlarına sıklıkla rastlanıyor.
Fotoğraf: AP / AFP / Reuters