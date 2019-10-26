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Parçalı Bulutlu

Dağlardan topladıkları çiçeklerle kazanç sağlıyorlar

İzmir'de dağlardan topladıkları 20'ye yakın türde çiçeği kurutup boyayarak internet üzerinden satışa sunan köylüler, siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

26.10.2019

Türkiye`nin çiçek ve süs bitkisi üretim merkezlerinden İzmir`in Bayındır ilçesinde bir köyün sakinleri, dağlardan topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak geçimlerini sağlıyor.
700 nüfuslu Turan Köyü`nde gençler, yaz aylarında ilçeyi çevreleyen dağ ve ovalardan çiçek topluyor.
Pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pampas otlarını toplayan köylüler, buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavantayı da bahçelerinde yetiştiriyor.
Çiçekleri kurutarak depolayan köylüler, yıl boyu devam eden siparişler için hazırlık yapıyor.
İnternetten alınan siparişlere göre kazanlarda rengarenk boyanan çiçekler, ipe asılarak kurutuluyor.
Köyde dağlarda çiçek toplayamayan nüfus ise yıl boyu kurutma, boyama ve paketlemede çalışıyor.
Fotoğraf: AA
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