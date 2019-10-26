Dağlardan topladıkları çiçeklerle kazanç sağlıyorlar

Türkiye`nin çiçek ve süs bitkisi üretim merkezlerinden İzmir`in Bayındır ilçesinde bir köyün sakinleri, dağlardan topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak geçimlerini sağlıyor.

700 nüfuslu Turan Köyü`nde gençler, yaz aylarında ilçeyi çevreleyen dağ ve ovalardan çiçek topluyor.

Pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pampas otlarını toplayan köylüler, buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavantayı da bahçelerinde yetiştiriyor.