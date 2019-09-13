Cumhurbaşkanlığından 7 ilde vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Beştepe Millet Camii`nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Edilen duanın ardından, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından aşure dağıtımı yapıldı.

Yaklaşık 5 bin kişi için hazırlanan aşure bir saatte tükendi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi`ndeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşure için cami avlusunda kuyruklar oluşturdu.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın talimatıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Rize, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde de Cumhurbaşkanlığınca aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığından Ankara`da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığından Ankara`da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığından Ankara`da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığından Ankara`da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığından Ankara`da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığından Ankara`da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığından Ankara`da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığından Rize`de vatandaşlara aşure ikramı Cumhurbaşkanlığınca Rize`de cuma namazının ardından aşure ikramı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından Rize`de vatandaşlara aşure ikramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için Şeyh Camisi önünde stant kuruldu.

Cumhurbaşkanlığından Rize`de vatandaşlara aşure ikramı Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, cuma namazının ardından Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığından Antalya`da vatandaşlara aşure ikramı Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Antalya`da vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığından Antalya`da vatandaşlara aşure ikramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca cuma namazının ardından Muratpaşa Camisi`nde aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığından Antalya`da vatandaşlara aşure ikramı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, il protokolünün de hazır bulunduğu etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı. Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığınca kentteki 4 bin kişiye aşure dağıtıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından İzmir`de vatandaşlara aşure ikramı Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İzmir`de aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığından İzmir`de vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığından İzmir`de vatandaşlara aşure ikramı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla cuma namazının ardından Konak Meydanı`nda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığından İzmir`de vatandaşlara aşure ikramı Etkinliğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı katıldı.

Cumhurbaşkanlığından İstanbul`da aşure ikramı Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İstanbul`da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığından İstanbul`da aşure ikramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca cuma namazının andından Eyüp Sultan Camisi`nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığından İstanbul`da aşure ikramı Aşurelerin dağıtımı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve bazı vali yardımcıları tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından İstanbul`da aşure ikramı Vatandaşlar, dağıtılan aşureleri alabilmek için cami avlusunda kuyruklar oluşturdu.