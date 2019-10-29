Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Fetihten Kurtuluşa" sergisi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi`nde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, "Fetihten Kurtuluşa" sergisi açıldı.
Sergide, İstanbul`un fethiyle başlayıp Cumhuriyet`in ilanıyla sonuçlanan geniş bir dönemi anlatan eserler var.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninin gerçekleşeceği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen, Hisart Müzesi sahibi Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğündeki 150 parça eserden oluşan sergi, kabul törenine gelen misafirlerin beğenisine sunulacak.
Sergide, Mustafa Kemal Atatürk`e ait orijinal mareşal üniforması da bulunuyor.
Ayrıca sergide, Osmanlı döneminde kullanılan silah ve kılıçlar ile Kurtuluş Savaşı`nda Mehmetçiğin giydiği askeri üniformalar ile silahları yer alıyor.
Sergide, Yavuz Sultan Selim`e ait üzerinde Fetih Suresi yazılı kılıç da bulunuyor.
Sergide, Dört Halife döneminden kalma kılıç da bulunuyor.
Dört Halife döneminden kalma kılıç
Dört Halife döneminden kalma kılıç
Osmanlı hanedan kolyesi, madalyalar ve nişanların yer aldığı salonda küratör Çuhadaroğlu`nun "diaroma" çalışmaları da sergileniyor.
Birinci Dünya Savaşı`nın bitmesine üç gün kala İstanbul`u bombalamaya gelen 5 İngiliz uçağına karşı Pilot Yüzbaşı Fazıl`ın büyük bir kahramanlıkla verdiği mücadelenin canlandırıldığı diorama da ilgi çeken eserler arasında yer alıyor.