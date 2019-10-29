Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Fetihten Kurtuluşa" sergisi

Sergide, İstanbul`un fethiyle başlayıp Cumhuriyet`in ilanıyla sonuçlanan geniş bir dönemi anlatan eserler var.

Ayrıca sergide, Osmanlı döneminde kullanılan silah ve kılıçlar ile Kurtuluş Savaşı`nda Mehmetçiğin giydiği askeri üniformalar ile silahları yer alıyor.