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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.

28.05.2019

Erdoğan, Kısıklı`daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi.
Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.
Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı.
Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.
Erdoğan`a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Erdoğan, iftarın ardından Cemal Ece isimli vatandaşın çay davetini kabul ederek birlikte çay içti, sohbet etti.
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