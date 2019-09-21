Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye`nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul`a katılarak vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı`nı (TİHA) imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı`nı (TİHA) imzaladıktan sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı`nı (TİHA) inceledikten sonra katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC standındaki araçları inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar (sol 2), Esra Albayrak (sağ 3) ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (sağda), T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda) ve torunlarıyla, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı`nın (TİHA) önünde fotoğraf çektirdi.