Çukurova'nın bayram şekeri "cezerye"

Çukurova yöresinde geçmişi çok eskilere dayanan ve yaygın olarak tüketilen cezerye, yöre insanın vazgeçemediği lezzetler arasında yer alıyor.

Havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen, içine fındık, Antep fıstığı konulan veya sade olarak yapılan cezerye, üzerine serpilen rendelenmiş Hindistan ceviziyle servis ediliyor.

Aylık 1,5-2 ton cezerye yaparken bayram dönemlerinde bu 4-5 tona çıkıyor.

Yaygın olarak tercih edilen cezeryeye olan talep, bayramlarda yöresel tatlara yönelik ilgi dolayısıyla daha da artıyor.