"Çöpten orkestra"ya bakan dokunuşu

Ticaret Bakanı Pekcan: Tataristan ile ticaret hacmi hedefimiz 1 milyar dolar

Nizip ilçesindeki Sekili İlkokulu`nda eğitim gören bir grup öğrenci, atık karton ve kağıtlarla temsili keman ve gitar, çöp kutusu kapağı ve tahta çubuklarla bateri, temizlik kovasından darbuka, paspastan mikrofon oluşturarak kendilerine "çöpten orkestra" adını verdi.

Öğrenciler, sınıfta çöpten orkestralarıyla playback yaparak çektikleri videoları da sosyal medya üzerinden paylaştı.

Videoyu izleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül`e öğrencilere orkestra malzemesi ve eğitim için talimat verdi.

Orkestra ekipmanlarının hazırlanmasının ardından okulu ziyaret eden Vali Gül, beraberindeki protokol mensuplarıyla öğrencilere müzik aletlerini teslim etti.

Öğrenciler, cep telefonuyla Adalet Bakanı Gül ile görüntülü görüşme imkanı da buldu.

Öğrencilerin mutluluğuna şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Gül, "Gösterdiğiniz çaba takdire şayan. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Kısa zamanda o aletleri kullanmayı öğrenin. Gaziantep`e gerçekleştireceğim ziyarette yanınıza geleceğim ve sizi dinleyeceğim." dedi.

Öğrenciler de Bakan Gül ve emeği geçenlere teşekkür etti.