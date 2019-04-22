Çocukların "çifte bayram"ı için çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız

Türk Kızılay Düzce Şubesi önderliğinde yaklaşık 60 üniversite öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, merkeze bağlı Şaziye köyünde bulunan Çevrem İlkokulunda bazı eksiklikler olduğunu tespit etti.

Şube tarafından belirlenen eksikliklerin giderilmesi konusunda harekete geçen gönüllü gençler, okulu baştan aşağıya temizleyip yenilemek istedi.

Köylülerden kazma-kürek, boya fırçası ve el arabası alan üniversite öğrencileri, Türk Kızılay şefkatiyle çocuklara yeni yuva hazırlamaya başladı.

Derslerinden arta kalan zamanda okul bahçesine gelen Türk Kızılay gönüllüleri, dış cephe boyama, ot biçme ve güvenlik kamerası tamiri gibi çalışmalar yapıyor. Öğrenciler öğle saatlerinde başladıkları çalışmaları gece saatlerinde bitiriyor.

Heyecanla çalışan Türk Kızılay elçileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı`nda okulda eğitim gören 125 öğrenciye çifte bayram yaşatmak istiyor.

Okul müdürü İhsan Durna, yaptığı açıklamada, 5 yıldır okulun müdürü olduğunu ve 3 köyden öğrencilerin bu okulda eğitim gördüğünü söyledi.

"Şu an yüzde 90`a yakın çalışmalar tamamlandı." Okulun 1999 depreminden sonra inşa edildiğini aktaran Durna, şöyle konuştu: "Okulumuzun binası, yapıldığından bu yana zaman zaman tadilatlar görmüş fakat kapsamlı bir tadilata girmemiş. Arkadaşlarımız Türk Kızılay önderliğinde, üniversitedeki derslerinden arta kalan zamanda buraya gelip tadilat yapıyorlar. İlk başta bir çalışma planı yaptık, eksiklikleri tespit ettik. `İmkan el verdiği müddetçe tüm malzemeleri tedarik edip burayı onaracağız.` denildi. Şu an yüzde 90`a yakın çalışmalar tamamlandı."

"Kızılay Elçileri"nin gönüllülük esasına dayalı çalıştığını ve keyifle bir şeyler yaptığını belirten Durna, güzel ve kapsamlı bir çalışmanın neşe içerisinde, köylülerin de imece usulü gönüllülere ikramlarda da bulunmasıyla sürdüğünü ifade etti.

Duran, buradaki çalışmaların çocukları sevindirdiğini, memnun ettiğini dile getirerek, "Öğrencilerin memnuniyeti ve sevinci bizim için daha önemli, onlar için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay gönüllüsü Enes Bektaş da Türk Kızılay`ın şefkat elinin bu kez bir köy okuluna dokunduğunu belirtti.

"Okulun dış ve iç duvarlarını boyuyoruz, kaldırımları boyuyoruz." Öğrencilerin böylesine değerli bir proje için gönüllü olduğunu anlatan Bektaş, şunları kaydetti: "Türk Kızılay gönüllüleri olarak Düzce Üniversitesinden gelen arkadaşlarımızla beraber 23 Nisan öncesinde yenileme ve tadilat çalışması yapıyoruz. Okulun dış ve iç duvarlarını boyuyoruz, kaldırımları boyuyoruz. 23 Nisan`a kadar buradaki tüm çalışmalar bitirilecek inşallah."