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Az Bulutlu

"Çocuklarımızı geri istiyoruz"

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önünde başlattıkları oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor.

13.09.2019

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP`nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önünde başlattıkları oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor.
Remziye Akkoyun, 10 yaşında iken dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılıyor.
Süleyman Aydın, 15 yaşında iken dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılıyor.
Latife Ödümlü, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki oğlu Özgür için eyleme katılıyor.
Celil Begdaş, 17 yaşındaki dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılıyor.
Ayşegül Biçer, 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılıyor.
Saliha Edizer, İstanbul`da 2015 yılında 14 yaşındayken kaçırılarak dağa götürülen oğlu Yakup için eyleme katılıyor.
Necla Çur, çobanlık yapan evladı Vahit`e kavuşmak için oturma eylemine katılıyor.
Fatma Akkuş , Diyarbakır`ın Bağlar ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine katılıyor.
Fotoğraf: AA
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