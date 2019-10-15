Çocuklara doğru el yıkama eğitimi

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Sağlık Bakanlığınca, çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılması amacıyla doğru el yıkama yöntemi uygulamalı gösterildi.

"Dünya El Yıkama Günü" Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce (SGGM) "Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla, Şahin Sevin İlkokulunda, doğru el yıkama alışkanlığının çocukluktan itibaren kazandırılmasının sağlığın korunmasında ve enfeksiyonların önlenmesindeki önemine dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye genelinde tüm illerde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler kapsamında, Ankara`da da 6-11 yaş aralığındaki 600 çocuğa uzmanlar eşliğinde doğru el yıkama yöntemi uygulamalı anlatıldı.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mustafa Taşdemir, burada yaptığı açıklamada, günlük yaşamda ellerin birçok şeyle temas etmesinden ötürü çok sayıda mikrop barındırdığını belirterek, hastalıklardan korunmada el hijyeninin önemine değindi.

El hijyeninin çocukluktan itibaren kazanılması ve yaşam boyu sürmesi gereken bir davranış biçimi olduğunun altını çizen Taşdemir, evlerin dışında okullarda da buna özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Taşdemir, anne ve babaların da el yıkama konusunda çocuklarına örnek olması gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte, uzmanlar çocuklara, kişinin günlük yaşamında çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ellerin doğru yıkanmadığında mikroorganizmaların taşıyıcısı olduğunu anlattı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından gün boyunca "#SağlıkElimizde" etiketiyle paylaşımlarda bulunulacak.