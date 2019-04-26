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Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sokak Oyunları Şenliği'ne katılan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.

26.04.2019

Çeşitli illerden gelenler ile Bursalı öğrencilerin katıldığı şenlik, Saltanat Kapı`da oluşturulan kortejle başladı. Dünyayı oyunla yorumlayan dövizler taşıyan çocuklar, sokak oyunlarının hatırlatıldığı sloganlarla yürüyüşe renk kattı.
Tarihi Pınarbaşı Parkı`na kadar yürüyen çocuklar, burada oluşturulan istasyonlarda mendil kapmaca, horoz dövüşü, istop, dokuztaş, ip çevirme, samıdık, balıkağı, cillibaş, yakan top ve körebe gibi oyunlar oynadı.
Kent Müzesi Koordinatörü Dilek Yıldız Karakaş, yaptığı açıklamada, her istasyonda öğretmenler eşliğinde farklı oyunlar oynandığını söyledi.
Unutulmak üzere olan değerleri geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirten Karakaş, "Kaybolmakta olan değerleri geleceğe taşımak bizim görevimiz. Sokak oyunlarına da bu amaçla başladık. Bu gibi etkinliklerle sokak oyunlarını canlandırmak istiyoruz." dedi.
Şenliğe, Edirne, Konya, Zonguldak, Eskişehir ve Bursa`dan 210 öğrencinin katıldığını aktaran Dilek Yıldız Karakaş, oyunların birleştirici gücünden yararlanarak farklı illerden gelen çocukları kaynaştırıp onları doğayla buluşturduklarını dile getirdi.
Gelecek yıllarda hem katılımcı il sayısını artırmayı hem de oyunları uluslararası boyuta taşımayı planladıklarını vurgulayan Karakaş, tüm çocukların sokak oyunlarını tanımasını amaçladıklarını ifade etti.
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