Çocukken okuduğu "Küçük Prens" ilham kaynağı oldu

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve koleksiyoncu Mehmet Sobacı, çocukken okuyup etkilendiği "Küçük Prens" kitabının 310 dil ve lehçedeki basımlarını yaklaşık 30 yıldır biriktiriyor.

Uzun yıllardır kitapların farklı dillerdeki versiyonlarını biriktiren Sobacı, büyük emekler vererek oluşturduğu koleksiyonuyla ilgili deneyimlerini, yaşadığı ilginç anlarını ve kitabın hayatında neden olduğu değişikleri paylaştı.

Sobacı, Küçük Prens ateşinin çocukluğunda yandığını belirterek, okul yıllarında öğretmeninin derste okuduğu bu kitaba ilgisinin başladığını kaydetti. Sobacı, daha sonra kitabı arama çalışmaları sırasında arkadaşının evinde İngilizce baskısını bulduğunu söyleyerek, o günden bu yana kitabın farklı dil ve lehçelerdeki baskılarını biriktirmeye çalıştığını dile getirdi.

"Böylelikle koleksiyonumuz büyüyor." Koleksiyonunu oluşturmada en büyük kaynağının arkadaş ve öğrencileri olduğuna dikkati çeken Sobacı, "Benim şansım öğrenciler. Onların arasında yabancı uyruklu öğrenciler de var. Konuştukları dillerde yayınlanan Küçük Prens`i getiriyorlar. Oluşturduğum internet sitemde kimin hangi baskıları verdiğini giriyorum." dedi. Türkiye`de ve yurt dışındaki "Küçük Prens" koleksiyoncularıyla irtibatta olduğunu ifade eden Sobacı, "Birçok koleksiyoner, bulduğu bir parçanın ancak kendisinde olmasını ister. Bizim öyle bir derdimiz yok. Kitabı yeni toplamaya başlayan koleksiyonculara yardımcı oluyoruz, birbirimize kitap gönderiyoruz. Böylelikle koleksiyonumuz büyüyor." diye konuştu.

"Küçük Prens tüm ırkları temsil ediyor" Türkiye`de kitabın Kürtçe, Arapça, Osmanlıca, Lazca gibi dil ve lehçeleri ile Göktürk alfabesiyle basılan versiyonlarının olduğunu kaydeden Sobacı, kitabın ayrıca Pomakça`ya çevrilmesinde koleksiyonculara maddi destek verdiğini söyledi.

"Bu kitabı diğerlerinden ayıran kapağındaki Küçük Prens`in siyah derili renkte olması." Sobacı, kitabın cep kitabı halindeki baskılarını sevdiğini dile getirerek, "Mali`de konuşulan Bambara dilinde yayımlanan kitabı uzun süre aramıştım. Bu kitabı diğerlerinden ayıran, kapağındaki Küçük Prens`in siyah derili renkte olmasıdır. Küçük Prens, bütün ırkları temsil ediyor demek." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonunda, kitabın 310 dil ve lehçesinden yaklaşık bin 700 baskısının olduğunu belirten Sobacı, Türkiye`de ise kitabın ilk kez 1953`te basıldığını hatırlattı. Aynı zamanda reklam tasarımcısı da olan Sobacı, dünyada tek kopyası olan kitapların arasında kızının ve öğrencilerinin elle yazıp çizdiği kitapların da bulunduğunu söyledi.

Çin`den "Vedat" notu Kitapları toplarken ilginç anlar yaşadığını anlatan Sobacı, "Bir gün okula gittiğimde masamda bir paket buldum. Paketi açtığımda Çince Küçük Prens ve `Vedat` yazısıyla küçük not buldum. Uzun süre o kitabın kimin tarafından gönderildiğini bulamadım." diye konuştu. Sobacı, dünyada Küçük Prens`in şimdiye kadar yayımlanan tüm dil ve lehçelerindeki kitap kapaklarını ve künye bilgilerini içeren iki kitabını diğer koleksiyoncularla beraber bastırdığını kaydetti.

Türkiye`de koleksiyoncularla sergiler düzenlediğini belirten Sobacı, ileride Küçük Prens Müzesi açmayı planladıklarını dile getirdi. "Küçük Prens"in hayata dair önemli bir kılavuz olma görevi gördüğünü vurgulayan Sobacı, gündelik hayatta çocuklarla ilgilenenlere okumayı önerdi. Sobacı, kitabın dünyaya ve mesleğine bakışını değiştirdiğinin altını çizerek, "Kendimi kitabın pilotu, öğrencilerimi de birer Küçük Prens olarak görüyorum. Onlara koyunu çiziyorum ve uçağını onarmaya çalışıyorum." dedi.

"Kitap bana oyun oynatıyor" Kitabın çocukluğunu unutanlar için yazıldığına işaret eden Sobacı, "Bu kitap bana çocukluğumu hatırlatıyor, oyun oynatıyor. Oyun oynamayı bıraktığınızda büyümeye ve sıkıcı olmaya başlıyorsunuz. Çocuk olmayı unutuyorsunuz." diye konuştu.