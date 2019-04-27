Çobanların sürüleriyle toz bulutlu yolculuğu

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Yaz aylarının gelmesiyle hem çobanların hem de hayvanların yayla mesaisi başladı.

Van`ın Erciş ilçesinde çobanlar hayvanları ahırdan çıkardı.

Ancak hayvanları yeşillik alanlarla kavuşturmak isteyen çobanlar için yol boyunca mücadele edeceği birkaç engel var.

Çobanlar, yaylalara ulaşırken sürüleriyle beraber toz bulutları içinde kalıyor.

Çobanların hayvanlarıyla atlatması gereken bir diğer engel de akarsular.

Gün batımına doğru kızıl bir renge bürünen gökyüzü toz bulutlarıyla beraber güzel görüntüler oluşturuyor.