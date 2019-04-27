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Çobanların sürüleriyle toz bulutlu yolculuğu

Van'da çobanlar baharın gelişiyle hayvanlarını ahırlardan çıkarıp yeşil alanlara götürüyor. Yolculuk boyunca çobanlar toz ve akarsuların vermiş olduğu engellerle mücadele ediyor.

27.04.2019

Nurya Yardımcı
Nurya Yardımcı
Yaz aylarının gelmesiyle hem çobanların hem de hayvanların yayla mesaisi başladı.
Van`ın Erciş ilçesinde çobanlar hayvanları ahırdan çıkardı.
Ancak hayvanları yeşillik alanlarla kavuşturmak isteyen çobanlar için yol boyunca mücadele edeceği birkaç engel var.
Çobanlar, yaylalara ulaşırken sürüleriyle beraber toz bulutları içinde kalıyor.
Çobanların hayvanlarıyla atlatması gereken bir diğer engel de akarsular.
Gün batımına doğru kızıl bir renge bürünen gökyüzü toz bulutlarıyla beraber güzel görüntüler oluşturuyor.
Fotoğraf: Necmettin Karaca
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