Çobanların ilkbahardaki yoğun mesaisi

Soğuk kış günlerinde ot, saman ve arpayla ahırlarda bakılan koyunlar, ilkbaharda havaların ısınması ve otlakların yeşermesiyle meralara sürüldü.

Küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 23 bin olduğu Ovacık`ta, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeyen çobanlar, hayvanların bakımını özenle yapıyor.