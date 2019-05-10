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Çok Bulutlu

Çobanların ilkbahardaki yoğun mesaisi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kışın ahırlarda beslenen koyunların ilkbaharda meralara sürülmesiyle çobanların zorlu mesaisi başladı.

10.05.2019

Soğuk kış günlerinde ot, saman ve arpayla ahırlarda bakılan koyunlar, ilkbaharda havaların ısınması ve otlakların yeşermesiyle meralara sürüldü.
Küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 23 bin olduğu Ovacık`ta, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeyen çobanlar, hayvanların bakımını özenle yapıyor.
Ekmek parası kazanabilmek için uzun süre ailelerinden uzakta yaşam süren çobanlar, günün erken saatlerinde koyunları ağıllardan dışarı çıkararak meraların yolunu tutuyor.
Gün boyu koyunlarla ilgilenen çobanlar, güneşin batışıyla geri getirdikleri koyunları kuzularıyla buluşturuyor ve sağımlarını yapıyor.
Çobanlar baharda köylerde otlattıkları sürüleri, yaz mevsimiyle Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerine çıkarıyor.
Zaman zaman etkisini artıran soğuk ve yağmurlu havaya rağmen çobanlar hayvanlara yılmadan bakıyor.
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