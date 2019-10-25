Çobanın bulduğu mağarada dünya rekoru deneyecek

"Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız"

Çok zor şartların kendisini beklediğini söyleyen Şahika, şöyle devam etti: "Su ısısı ve mağaranın havası çok değişik. Orada rahat nefes alınamıyor. Hatta bazı astım hastaları o mağaraya giremiyor. Bizim için bazı handikapları var. O yüzden biz havuzda bunun çok üzerinde metreler yapıyoruz. Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız. Buna inanıyorum. Benim kırdığım dünya rekorlarının çoğu dikine kategorilerde ve denizde yapılan branşlar. İlk defa ben bir mağarada rekor deniyorum ve ilk defa aslında kendimi zorlayarak paletsiz ve yatay kategorilerde de rekor deniyorum. Bu benim branşım değil, branşım olmamasına rağmen tüm eforumu ve gücümü gerçekten buna aktaracağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."