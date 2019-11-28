Çoban kardeşlerin zorlu mesaisi

"İşimizi severek yapıyoruz"

Ebubekir Koçak ise "Sabah 7 gibi kalkıp kahvaltımızı yapıyoruz. Ahıra gidip kuzuları emzirdikten sonra, hayvanlarımızı alıp meraya gidiyoruz. Merada hayvanları güderken, arazide doğan kuzuları akşama kadar kardeşimle dönüşümlü olarak kucağımızda taşıyoruz. Sakatlanan olursa da babamları arıyoruz. Motorla gelip alıyorlar. Geçen yıla göre bu yıl sıcak havalar bir hayli uzun sürdü. Halen de devam ediyor. Geçen sene bu zamanlar hayvanları ahırda yemliyorduk. Bu sene ise hava şartlarından dolayı halen araziye çıkabiliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.