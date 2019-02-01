Çinli ustanın tuhaf icatları

31 yaşındaki Geng Shuai, Çin`de bilinen bir usta.

Ülkesinde kullanılan bir video paylaşım uygulamasında 2,7 milyondan fazla takipçisi var.

Eskiden tesisat işleriyle uğraşan Shuai, şimdiyse birbirinden tuhaf icatlar yapıyor.

Takipçilerinin "İşe Yaramaz Edison" olarak adlandırdığı Shuai, eskiden işinin çok sıkıcı olduğunu söylüyor.

Cep telefonu kılıfı olarak kullanılan el baltası, sırtı kaşımak için üretilen bir kılıç, tuvaletin sifonunu çekmeye yarayan bir gidon...

Bunlar onun icatlarından sadece birkaçı.

Shuai küçükken kaynakçı olan babasının çalıştığı fabrikaya gizlice girip onu gözlemliyordu.

Sonrasındaysa bu işi geliştirdi ve ustalaştı.

Şimdiyse sosyal medyadaki takipçilerine canlı yayından icatlarını gösteriyor.