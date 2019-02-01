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1
Şubat 2019
Cuma
Kültür Sanat

Çinli ustanın tuhaf icatları

Çinli usta Geng Shuai hayranları tarafından "İşe Yaramaz Edison" olarak adlandırılıyor. Onun yaptığı tuhaf icatları, 2 milyondan fazla insan izliyor.

01.02.2019

31 yaşındaki Geng Shuai, Çin`de bilinen bir usta.
Ülkesinde kullanılan bir video paylaşım uygulamasında 2,7 milyondan fazla takipçisi var.
Eskiden tesisat işleriyle uğraşan Shuai, şimdiyse birbirinden tuhaf icatlar yapıyor.
Takipçilerinin "İşe Yaramaz Edison" olarak adlandırdığı Shuai, eskiden işinin çok sıkıcı olduğunu söylüyor.
Cep telefonu kılıfı olarak kullanılan el baltası, sırtı kaşımak için üretilen bir kılıç, tuvaletin sifonunu çekmeye yarayan bir gidon...
Bunlar onun icatlarından sadece birkaçı.
Shuai küçükken kaynakçı olan babasının çalıştığı fabrikaya gizlice girip onu gözlemliyordu.
Sonrasındaysa bu işi geliştirdi ve ustalaştı.
Şimdiyse sosyal medyadaki takipçilerine canlı yayından icatlarını gösteriyor.
Takipçileri ise onun videolarını izlemenin çok keyifli olduğunu belirtiyor.
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