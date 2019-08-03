Çin'in sanat labirenti: Tienzıfang

Çin`de bir kültür şirketinin 1998`de sokağa açtığı ufak bir dükkanla tanınmaya başladı sanat çarşısı Tienzıfang.

Sonrasında ünlü birçok ressamın tablolarını getirip sergilemesiyle kültürel ve sanatsal bir yer haline geldi.

Bölge, "Eski Fransız İmtiyaz Bölgesi" olarak adlandırılan alandaki eski ev ve fabrikalardan kafeler, el sanatları dükkanları, tasarım stüdyoları, galeriler ve butiklere sahip sanatsal bir alana dönüştü.

Şimdiyse, hem kent sakinleri hem de turistler için bir cazibe merkezi konumunda.

İsmini Çinli ressam "Tien Zıfang"dan alan sanat semti, "Şıkumın" (taş çerçeveli) tarzı ilginç mimarisiyle de ziyaretçilerini etkiliyor.

5 kilometrekarelik alana kurulu Tienzıfang, batı ve doğu kültürlerinin sanatla harmanlandığı bir kültür merkezi olarak dikkat çekiyor.

Bu sanat semtinde birçok çıkmaz sokak bulunuyor ve bu dar sokaklardaki küçük evlerde semtin sakinleri yaşıyor.

El yapımı sanat eserleri ile antika eşyaların satıldığı onlarca dükkanın bulunduğu Tienzıfang, 20`yi aşkın sanat atölyesine de ev sahipliği yapıyor.

Tienzıfang, 2009 yılında ülkenin "AAA" notlu turistik mekanı olarak derecelendirilmişti.