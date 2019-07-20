Çıldır Gölü uçmayı öğrenen yavru kuşlarla şenlendi

Ardahan`a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü`nde, kışın Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintisi yapılıyor.

Göl, her mevsim farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kışın yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasıyla yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Çıldır Gölü, yazın da doğal güzellikleri ve kuş türleriyle ilgi görüyor.

Başta Van Gölü Martısı olmak üzere, pelikan, yaban kazı, karabatak gibi kuş türlerine yaşam alanı sunan göl, yazın kuş cıvıltılarıyla şenleniyor.

Üreme dönemi için bölgede bulunan göçmen kuşlar, uçmayı yeni öğrenen yavrularıyla gökyüzünde kanat çırparak sonbaharda yapacakları uzun göç yolculuğuna hazırlanıyor.

Kanat çırpmayı öğrenen yavrular gökyüzünde özgürce uçarken, henüz küçük olan yavru kuşlar ise çalılık ve otların arasında gizleniyor.