Çiftlik hayatını şehirdeki terasına taşıdı
Elazığ'da emekli 67 yaşındaki Mehmet Arda, ikinci baharını evinin terasında adeta doğa ile iç içe geçiriyor.
07.12.2019
Çiftlik hayatına büyük özlem duyan Mehmet Arda, evinin terasını alçıdan yapılan keçi, kuzu, sincap, kartal, leylek, baykuş gibi 40`ı aşkın hayvan figürü ile süsledi.
Arda, 60 metrekarelik balkonun duvarlarına aile büyüklerinden kalan eşyaları asarak, hatıralarını yaşatıyor.
Günün büyük bölümünü havuz ve şelale yaptığı, yeşillendirdiği alanda geçiren Arda, kitap okuyor, demlediği çayı yudumluyor.
Arda`nın iki yıllık emekle dizayn ettiği teras, misafirlerinin de ilgisini çekiyor.
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