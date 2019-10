Çiftçinin ürününe belediye sahip çıkıyor

Vatandaşın topladığı her ürün değerlendiriliyor

Belediye olarak kadın istihdamının yanı sıra yöre çiftçisine katkı sağlamak amacıyla tesisi faaliyete geçirdiklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti: "Vatandaşımızın ürettiği her ürünün işlenebileceği bir tesis oldu. Her şeyi odun ateşiyle yapıyoruz. Evde hanımlarımızın yaptığı doğallıkta salça, pekmez, turşu, reçel, sirke, tarhana, makarna her şey bu tesiste yapılıyor. Buradaki ürünlerin kalan kısımları da değerlendiriliyor. Bu ürünlerle alakalı bir kozmetik standı oluşturduk. Ayva sabunundan şeftali sabununa, çilek sabunundan buğday sabununa kadar kullandığımız ürünlerin kalan kısımlarından doğal sabunlarımız var. Meyvenin hiçbir kısmı ziyan edilmiyor, sapından çekirdeğine kadar her şey burada kullanılıyor. İnşallah Geyve ilçesinin bir lokomotifi olan `Geyva` markası hem yakın zamanda hızını artıracak hem de Türkiye`mize vatandaşlarımızın kaliteli ürün yeme ihtiyacını Geyve Belediyesinin güvencesiyle sağlamış olacağız. Bu tesisin farklı bir özelliği daha var. Geyve`de yaşayan 160 yetim ve öksüz öğrenciye her ay maaş veriyoruz. Bu maaşlar buranın gelirlerinden ödeniyor. Burada aslında hepimiz kazanıyoruz. Belediyemiz kazanıyor, çalışan kadınlarımız kazanıyor, çiftçimiz kazanıyor, okuyan tüm yetim ve öksüz öğrencilerimize buranın sayesinde ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz."