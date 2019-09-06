Çiftçilerin "şemşamer" mesaisi

"Sıcağın altında çalışmak da zor."

Ay çekirdeğinin yoğun ve yorucu bir hasat dönemi gerektirdiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti: "Ay çekirdeğini 4. ayda ekeriz, 8. ay dediğimiz zaman hasat zamanımız gelir. Sıcak olmadığı zaman çekirdek kurumaz. Sıcağın altında çalışmak da zor. Geçim davası, ekmek davası diye dayanıyoruz bu sıcağa. Bazen 35-40 derece oluyor hava, o derece olmadan da kuruma gerçekleşmiyor. Daha sonra savurup tüccarları bekliyoruz. Fiyatta anlaşırsak ürünümüzü veriyoruz. Güneşin altında ürünümüzü kurutamazsak iki gün sonra yağmur yağsa bir yıllık emeğimiz heba olur, ürünümüz para etmez."