Çevre kirliliğine dikkati çekmek için şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu

Atık çöpleri toplayarak oyun alanı oluşturduğunu belirten Kavukçu, şöyle konuştu: "Doğayı, dünyayı atıkla çöplüğe çeviren zihniyet değişmedikçe, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceği giderek yok olmakta. Ve bu yok oluştan kurtulamayacağız. Onun için kendi tüketimimize ilk başta birey olarak, sonra toplum ve tüm dünya olarak dikkat etmemiz, israfa ve savurganlığa kaçmadan ihtiyaçlarımız çerçevesinde tüketimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yoksa burada da görüldüğü gibi büyük atık alanları, büyük çöplükler oluşmakta."