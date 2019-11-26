TRT Haber

Çok Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  13ºC
Çok Bulutlu

Çevre kirliliğine dikkati çekmek için şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla şehir çöplüğünde atık malzemelerle oyun parkı kurdu.

26.11.2019

Mehmet Kavukçu, çevre kirliliği, atık oluşum ve israf konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptı.
Kent merkezine 6 kilometre uzaktaki, Erzincan Belediyesine ait Katı Atık Çöp Depolama Alanı`na giden Kavukçu, burada atık malzemelerle salıncak ve kaydırak kurdu.
Bir süre alandaki atık oyuncaklarla da oynayan Kavukçu, çöplerin üzerine uzandı. Kavukçu`nun farkındalık çalışması, renkli görüntüler oluşturdu.
Prof. Dr. Kavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir çöplüğünde bir sanatçı sorumluluğunda ve duyarlılığında performans sergilediğini söyledi.
Atık çöpleri toplayarak oyun alanı oluşturduğunu belirten Kavukçu, şöyle konuştu: "Doğayı, dünyayı atıkla çöplüğe çeviren zihniyet değişmedikçe, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceği giderek yok olmakta. Ve bu yok oluştan kurtulamayacağız. Onun için kendi tüketimimize ilk başta birey olarak, sonra toplum ve tüm dünya olarak dikkat etmemiz, israfa ve savurganlığa kaçmadan ihtiyaçlarımız çerçevesinde tüketimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yoksa burada da görüldüğü gibi büyük atık alanları, büyük çöplükler oluşmakta."
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER