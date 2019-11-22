Ceviz kırarak başladı kadınlara iş kapısı açtı

Coğrafi işaretli Niksar cevizini köylülerden satın alan ve evinde kırarak satan Nezahat Dolu, geçen yıl sanayi sitesine ceviz kırma atölyesi açtı.

Eşi ve çocuğunu da yanına alan Dolu, 6 kadına da istihdam sağladı.

Kırma atölyesinde, meşhur Niksar cevizini çekiçle kıran ve tek tek temizleyen kadınlar, farklı renk ve ebatlarda ayırdıkları cevizleri Türkiye`nin dört bir yanına tatlıcılara göndererek ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

İşletme sahibi Dolu, 10 yıldır ceviz kırma işi yaptığını söyledi. Evde kendi imkanları ile ceviz kırarak başladığı iş hayatına kazandığı para ile kendi dükkanını alarak devam ettiğini belirten Dolu, "Ev ekonomisine katkıda bulunmak için küçük bir işletme ile iş hayatına atıldım. Baktım güzel gidiyor benim gibi ev hanımlarına destek olmak için bu işi devam ettiriyorum. Şimdi ise iş yerimi büyüttüm. Geçen yıl sanayi sitesinde atölye yaptık ve işe başladık." diye konuştu.

Cevizi köylerden ve pazarlardan temin ettiğini anlatan Dolu, "Ev hanımlarının evlerine de götürüp kilo olarak veriyorum kırılmış halde teslim alarak paralarını veriyorum. Hem benim işim görülüyor hem de onlar ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Şu an yüz kişi evinde ceviz kırarak eşlerine yardımcı oluyor." dedi.

Ev hanımlarına tavsiye ediyor Yanında 5 kadına istihdam sağladığını belirten Dolu, "Evde benim gibi oturan kadınlara tavsiye ediyorum. Normalde bu işi erkekler yapıyor. İlk defa ben yapmaya başladım ama başardığımı düşünüyorum. Zor işlere başladıktan sonra alışınca kolaylaşmaya başlıyor." dedi.

Dolu, ceviz kırma işinin zor olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Cevizin kabuğundan bütün çıkması için özen gösteriyoruz. Cevizi çekiçle kırıyoruz. Ceviz kırma makinesi var ama ithal cevizlerin kabukları ince dolduğu için sadece onu çıkartıyor. Bizim Niksar cevizinin kabuğu biraz daha sert onun için onu elle tek tek kırarak içinden çıkartıyoruz. Cevizleri elekten geçirerek sınıflandırıyoruz, Yani cevizi 5 çeşide ayırıyoruz."

Atölyede ceviz kırarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar ise ceviz kırmanın sabır gerektiren ve meşakkatli bir iş olduğunu ancak kazandıkları para ile evlerinin ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.