Çetin kış şartlarının yaşandığı Tunceli'de yılkı atlarının yem bulma mücadelesi

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ilçede yöre sakinleri, günlük işlerde kullandıkları atları bakım ve besleme imkanının zorlaşması nedeniyle kışın doğaya bırakıyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Mercan Dağları`nın yüksek kesimlerinde yaşamlarını sürdüren yılkı atları, yem bulabilmek ve soğuktan korunmak için kar kalınlığının daha az olduğu dağın eteğindeki köylere kadar iniyor.