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Açık

Cesareti olan bu sokağa giriyor

ABD'nin New Jersey eyaleti Hackensack kasabasındaki Clinton sokağı, Cadılar Bayramı dolayısıyla korku içerikli dekorasyonlarla süslendi.

25.10.2019

Ziyaretçiler korkuyu daha fazla yaşamak için bölgeye özellikle gece gelmeyi tercih ediyor.
Fotoğraf: AA
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