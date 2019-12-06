Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesi, doğum günü dolayısıyla mezarını ziyaret etti.
06.12.2019
Ordu`nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir`in ailesi, doğum günü dolayısıyla mezarını ziyaret etti.
Baba Yılmaz (solda) ve anne Güfer Özdemir (ortada), gözyaşı döktü.
Anne Güfer Özdemir, gözyaşı döktü.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz