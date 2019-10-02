Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor

Orta Doğu`nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı`nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018`de girdiği Suudi Arabistan`ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Kaşıkçı`nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı`nın arkadaşlarının da katılımıyla yapılacak anma töreni, Kaşıkçı`nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14`te saygı duruşuyla başlayacak.

Etkinlikte, video gösteriminin ardından katılımcılar konuşma yapacak.

Türkiye ve dünya gündeminde yerini koruyan Kaşıkçı`nın katledilişi için yapılacak anma etkinliği için son hazırlıklar devam ediyor.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, başkonsolosluk binasının girişini bariyerlerle kapattı.

Anma etkinliği için başkonsolosluğun karşısındaki sokağa sahne kuruldu.

Sahnenin bulunduğu alana Kaşıkçı`nın fotoğrafı da konuldu.

Etkinliği takip edecek yabancı gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda basın mensubu olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.