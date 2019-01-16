Çeltik tarlalarının "allı turnaları"

Edirne`nin Enez ve İpsala ilçeleri sınırında yer alan Meriç Deltası Sulak Alanını da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı`nın uzun gagalı, kırmızı pembe tüylü misafirleri, hem göl hem de çeltik arazilerinde göç edecekleri günü bekliyor.

Gala`dan sabah erken saatlerde yol kenarındaki tarlalara yem bulmaya inen flamingolara zaman zaman kuğular da eşlik ediyor. Göçmen misafirlerin konduğu alanların yanındaki kara yolunu kullananlar ise seyir zevki bol bir yolculuk geçiriyor.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kaya, Gala Gölü ve çevresinin dünyanın en önemli göçmen kuş yaşam alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kuluçka için seçiyorlar Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü ve çevresinin en ilgi çekici misafirlerinin flamingolar olduğunu belirten Kaya, "Binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Gala, göçmen kuşlar için önemli bir kuluçka alanı. Çevresinde göl dışında çeltik arazileri de sulak alan oluşturuyor. Bu tarlalarda da çok sayıda flamingoları avlanırken gözlemleyebiliyoruz." dedi.

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği (BİÇED) Başkanı Özmen Yeltekin de, 2005 yılından bu yana milli park statüsündeki Gala Gölü`nün 6 bin hektarlık önemli bir geçiş alanlarından olduğunu belirtti.

Hem göl ve çevresindeki sulak alanların hem de Hisar Dağı eteklerindeki ormanlık alanı barındıran Meriç Deltasının kuş gözlemciliği için de önemli bir merkez olduğunun altını çizen Yeltekin, "Gala ve çevresi, biyoçeşitliliği ile Edirnemizin göz bebeği. Bölgede hem hayvan hem bitki türlerini baz alırsak 1000 çeşit canlı bulunmakta. Bunlardan 200`ü kuş türü, ancak kuş türlerinin tamamının aynı anda alanda bulunması söz konusu değil, bu yıl boyu görülen bir durum. Yaz göçmenleri ve kış göçmenleri var." dedi.

Yeltekin, şu dönemde vatandaşların bölgede kış göçmenlerinden flamingoları çok yakından görebileceklerini ifade etti.