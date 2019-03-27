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Parçalı Bulutlu

Canik Oyuncak Müzesi'nde üç asırlık oyuncaklar sergileniyor

Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesi olan Canik Oyuncak Müzesi'nde, büyük çoğunluğu 1800 ila 1900'lü yıllarda yapılmış dünya genelinden oyuncaklar bulunuyor.

27.03.2019

Sunay Akın`ın konsept danışmanlığını yaptığı, Samsun`un Canik ilçesinde kurulan müzede "geleneksel", "fabrikasyon", "yabancı", "antik" ve "yerli" kategorilerinde 1000 civarında oyuncak sergileniyor.
Müzede sergilenen eserler arasında en eskisi 18. yüzyıla ait bir figür ve en yenisi ise 1982 yılına ait bir barbie bebek bulunuyor.
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