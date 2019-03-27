Canik Oyuncak Müzesi'nde üç asırlık oyuncaklar sergileniyor

Sunay Akın`ın konsept danışmanlığını yaptığı, Samsun`un Canik ilçesinde kurulan müzede "geleneksel", "fabrikasyon", "yabancı", "antik" ve "yerli" kategorilerinde 1000 civarında oyuncak sergileniyor.

Müzede sergilenen eserler arasında en eskisi 18. yüzyıla ait bir figür ve en yenisi ise 1982 yılına ait bir barbie bebek bulunuyor.