Çanakkale'nin "Pembe Göl"ü ziyaretçilerini bekliyor

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı "dunaliella salina" adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor.
Özellikle eylül aylarında pembeye yakın tonlara bürünen gölde, kasım ve aralıkta bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle de aynı renk oluşuyor.
Yaz aylarında suyu azalan göl, dönemsel olarak kalp şeklini de andırıyor.
Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ise bu anı çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.