Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı

Şehitler Abidesi`nde, tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provalarda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler, bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları da 24 ve 25 Nisan`da yapacağı gösteri uçuşunun provasını gerçekleştirdi.

Provayı takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, tören alanında inceleme yaptı.

Bu arada, Türkiye`nin dört bir yanından tarihi Gelibolu Yarımadası`nı ziyarete gelen vatandaşlar da provayı ilgiyle izleyerek, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Kaşdemir, provanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tören hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

"Onların kahramanlıklarını unutmayacağız." Kahraman Mehmetçikleri, Çanakkale ruhuna yakışır şekilde anacaklarını dile getiren Kaşdemir, "104 yıl önce bu topraklarda çok büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Vatan, ezan, bayrak ve kutsal değerlerimiz söz konusu olduğu zaman Müslüman Türk milletinin nasıl dünyaya meydan okuduğunu, onların evlatları ve torunları olarak bizler çok iyi biliyoruz. Onların kahramanlıklarını unutmayacağız." dedi.