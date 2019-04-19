"Çanakkale Destanı" köy müzelerinde de anlatılıyor

Yarımadada özellikle sıcak çatışmaların yaşandığı Seddülbahir, Alçıtepe, Kocadere, Behramlı, Büyükanafarta, Bigalı gibi köylerde muhtarlık ve şahıslarca oluşturulan, bazıları sergi ve koleksiyon statüsünde olan müzelerde top mermisi, kurşun, para, tulumba, silah parçası, bomba, tarihi belge, mermi kovanı, askerlerin kullandığı kaşık ve çatal gibi birçok malzeme bulunuyor.

Türklerin yanı sıra İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine ait gereçlerle oluşturulan müzeler, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Tarihin en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Çanakkale Savaşlarına ışık tutan bu özel oluşumlar, bölgeyi ziyaret edenlerin karşısına birçok noktada çıkabiliyor.

Muhtarlıklar tarafından oluşturulan bazı müzeler ücretsiz gezilebilirken özel olanları ise 2-3 liradan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Köy müzelerinin dışında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan 5 müze de her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

"Burası açık hava müzesi gibi" Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yarımadanın açık hava müzesi gibi olduğunu belirterek toprak altından hala savaş malzemelerinin çıktığını anlattı. Daha önceki dönemlerde de savaşa ait birçok kalıntı toplandığını ve bunların müzelerde sergilendiğini belirten Kaşdemir, "Alan Başkanlığı dışında da köylerde muhtarlıklar ve şahıslar tarafından oluşturulmuş müzeler var. Burası adeta açık hava müzesi gibi. Çanakkale Savaşlarının yaşandığı topraklarda, gelen ziyaretçilerimiz Çanakkale ruhunu yaşıyor. Zaten her adım başında savaş mekanı, tabya, siper, top mermisi ziyaretçilerin karşısına çıkıyor." dedi.

Kaşdemir, tarihi yarımadayı ziyaret edenlerin duygusal anlar yaşadığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Ziyaretçiler Gelibolu Yarımadası`na gelince tarihi mekanda olduğunu hem duyarak hem de görerek hissetmeye başlıyor. Yedi düvele karşı vatanımızı savunmak için meydan okuduğumuz bu topraklarda atalarımız hangi hissiyatta, heyecandaysa biz o heyecanı gelen ziyaretçiye aktarmak istiyoruz. Bununla alakalı da birçok müze, kale, tabya ziyarete açık halde."

Behramlı köyü Muhtarı Tahir Kuşgöz de tarihe tanıklık eden Behramlı`nın Gelibolu Yarımadası`nda önemli bir noktada yer aldığını söyledi. Köyde 1956`da yapılan okulun 2008 yılına kadar hizmet verdiğini belirten Kuşgöz, 2010 yılında restore edilen binada 9 yıldır savaş malzemelerinin sergilendiğini anlattı.

"Önemli olan bu tarihi insanlara anlatabilmek" Kuşgöz, köylülerden toplanılan savaş malzemelerini tüm insanlığa göstermek istediklerini dile getirerek "Savaşta kullanılan tüm malzemeler burada buluyor. Savaş malzemelerinin dışında askerlerin kişisel eşyaları da yer alıyor. Ziyaretçilerimize köyün genel bilgisini, burada yaşananları anlatmaya çalışıyoruz. Müzedeki malzemeleri görünce etkileniyorlar." diye konuştu.

Tarihi yarımadadaki özel "1915 Seddülbahir Ahmet Uslu Müzesi"nin sorumlusu İsmail Eker de müzede 104 yıl önceki savaşa tanıklık eden tüfek, tabanca, kasatura, top mermileri ve şarapnel parçaları gibi materyaller ile askerlerin kişisel eşyalarının sergilendiğini ifade etti.