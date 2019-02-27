Cammu Keşmir'de gerilim artıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

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Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Twitter`dan yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetlerinin, hava sahasına giren Hint savaş uçaklarına engelleme yaptığını, Pakistan uçaklarının 2 Hint uçağını vurduğunu, uçaklardan birinin Pakistan kontrolündeki bölgeye, diğerinin ise Hindistan kontrolündeki bölgeye düştüğünü bildirdi.

Düşen uçağın pilotu yakalandı Sözcü Gafur, Pakistan tarafına düşen uçağın bir pilotunun Pakistan ordusu tarafından yakalandığını belirtti.

Sözcü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Pakistan Hava Kuvvetlerinin bu sabah yaptığı saldırılara karşılık olarak, Hint Hava Kuvvetleri Keşmir Kontrol Hattını geçmiştir. Pakistan Hava Kuvvetleri 2 Hint uçağını Pakistan hava sahası içinde vurmuştur. Uçaklardan biri (Pakistan kontrolündeki) Azad Keşmir bölgesinde, diğeri ise Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesine düşmüştür. Pakistan tarafına düşen uçağın pilotu yakalanmıştır."

Pakistan Ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan`la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan merkezli haber ajansı PTI ise, Garend Kalaan Köyü yakınlarında, yerel saatle 10.00 civarında açık bir araziye düşen uçağın ikiye ayrıldığını ve alev aldığını belirtti.

Olayda 2 pilot ve bir sivilin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Hindistan Pakistan savaş uçağını düşürdü Hindistan basınında yer alan habere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan`ın Cammu Keşmir`in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi.

Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi.

Öte yandan, Hint ordusunun da bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğü açıklandı.

Pakistan, hava sahasını kapattı Pakistan, Hindistan ile yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattığını duyurdu. Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları duyurdu.

Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan`la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz" ifadelerine yer verildi.

“Gerilimin tırmanmasını istemiyoruz” Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı`nı geçerek Hindistan`ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirilmişti.

Diğer yandan Pakistan Dışişleri Sözcüsü Muhammed Faysal da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetleri`nin Keşmir Kontrol Hattına harekatın amacının savunma olduğunu vurgulayarak, "Tüm amacımız kendimizi savunma konusundaki kararlılık ve kabiliyetimizi ortaya koymaktır. Gerilimin tırmanmasını istemiyoruz, ama böylesi bir duruma da hazırız." ifadelerini kullandı.

Pakistan hava sahasını ihlalle suçlamıştı Hindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını açıklamıştı.

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva`daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.

Hindistan`da 14 Şubat`ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan`ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

6 sivil yaşamını yitirdi Hint askerlerin attığı havan mermilerinin Azad Keşmir bölgesinde isabet ettiği 6 sivil hayatını kaybetti.